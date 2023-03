Tunisia. Bellucci (FdI): crisi finanziaria e idrica dietro emigrazione

(DIRE) Roma, 27 mar. – “L’emergenza migratoria è il prodotto del combinato di più fattori tra cui l’emergenza idrica che sta attanagliando la Tunisia. Il Paese nordafricano necessita del sostegno dell’Europa la quale è esposta agli effetti diretti di un eventuale collasso finanziario del Paese nordafricano. Evitare il default di Tunisi è un atto politicamente e umanitariamente necessario in una Nazione che necessita di risollevarsi.

La posizione italiana è chiara grazie ai richiami del Presidente Giorgia Meloni rispetto alla necessità di ammortizzare – da parte dell’Europa e del FMI – gli effetti della crisi del bilancio statale tunisino a cui va sommato un doveroso atto di bilateralismo mediante una fattiva cooperazione all’infrastrutturazione del Paese. Il nostro Governo, quando ha parlato di “Piano Mattei”, ha tracciato una linea d’intervento, dobbiamo sostenere gli Stati di partenza e collaborare con loro per eliminare le cause strutturali dell’emigrazione, anche mediante la collaborazione nella costruzione di infrastrutture idriche vitali per l’economia locale e la popolazione. Bisogna agire subito o l’Europa dovrà affrontare una delle più gravi crisi migratorie dell’ultimo secolo”.

Lo dichiara il Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali e deputato FDI Maria Teresa Bellucci. (Rai/ Dire) 12:29 27-03-23