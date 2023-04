22:00 – Il Governo talebano ha emesso l’ordine per sancire il divieto alle donne afghane di lavorare per l’Onu, come riportato oggi dal portavoce dell’organizzazione.

“Ci è stato detto attraverso diversi canali che il divieto si applica a tutto il Paese“. Questo è quanto affermato da Stéphane Dujarric, Portavoce dell’Onu, che ha successivamente definito l’ordinanza talebana come “inaccettabile e francamente inconcepibile“. (Fonte ANSA)