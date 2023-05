USA: arrestato il killer della strage in Texas

Dopo 72 ore dalla strage in Texas, in cui sono morte 5 persone tra cui un bambino, il killer è stato arrestato. Il folle gesto è stato compiuto perché il colpevole si stava “esercitando” a sparare nel proprio giardino, i vicini infastiditi gli avevano chiesto si smettere per il troppo rumore, che impedivano al bambino di dormire. Lui infastidito dalla richiesta ha fatto irruzione dentro la dimora dei propri vicini, dove ha aperto il fuoco.

La notizia dell’arresto è stata confermata dalle forze dell’ordine. Il carnefice è stato arrestato nella città texana di Cut and Shoot, come ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di San Jacinto, Todd Dillon.

250 agenti si erano mossi per cercare l’uomo, su di lui era stata emessa dalle autorità un taglia di 80.000 dollari per chiunque avrebbe dato informazioni in merito alle indagini (fonte: ansa.it).

AO