Hollywood contro l’intelligenza artificiale e per i salari troppo bassi

Dopo 15 anni dall’ultima volta, Hollywood torno a protestare

La città delle stelle si ferma, sospende i propri lavori e si schiera contro l’intelligenza artificiale (IA), che pian piano sta rubando il posto di lavoro a molti dipendenti.

Autori e sceneggiatori sono scesi in piazza non solo contro l’IA ma anche per i salari troppo bassi. L’annuncio è stato dato dal Writers Guild of America (WGA), il sindacato a difesa dei sceneggiatori.

Il blocco è portato avanti da 10.000 sceneggiatori iscritti al sindacato, ciò potrebbe influire su 800.000 lavoratori dello spettacolo: film, serie tv, e show televisivi potrebbero subire dei ritardi (fonte: ansa.it).

AO