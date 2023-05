Iran. Amnesty International denuncia impiccaggione attivista Habib Chaab

(DIRE) Roma, 6 Mag. – Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha dichiarato oggi che “l’impiccagione, avvenuta questa mattina, dell’attivista iraniano-svedese Habib Chaab, catturato in Turchia dai servizi di Teheran, processato per accuse di terrorismo mediante confessioni estorte con la tortura, non solo mostra ancora una volta la brutalità delle autorità iraniane, che dopo le oltre 570 del 2022 hanno già eseguito quasi 200 condanne a morte nei primi quattro mesi del 2023.

Mostra anche che il governo iraniano continua ad accanirsi contro cittadini con passaporto europeo, usandoli come ostaggi in attesa di contropartite. Ricordo che un altro cittadino svedese, lo scienziato Ahmadreza Djajali, rischia l’impiccagione per la falsa accusa di spionaggio in favore di Israele. Cosa aspetta l’Unione europea per far sentire la propria voce in modo netto e inequivoco?” (Com/Red/ Dire) 18:57 06-05-23