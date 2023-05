Giappone. Migranti, camera approva stretta su richiedenti asilo

gia(DIRE) Tokyo, 10 Mag. – Con il voto favorevole compatto della coalizione di governo composta dal Partito liberal democratico (Ldp) e Komeito, e con l’appoggio dei partiti di opposizione Nippon Ishin no Kai e Partito democratico per il popolo, la Camera dei Rappresentanti, la Camera bassa del parlamento giapponese, ha approvato in seduta plenaria il disegno di legge per rivedere la legge sul controllo dell’immigrazione.

Grazie al nuovo testo, d’ora in avanti, in deroga alla norma che sospende l’espulsione di cittadini stranieri che soggiornano illegalmente in Giappone qualora abbiano fatto richiesta di status di rifugiato, le autorità potranno espellere i cittadini stranieri che abbiano fatto già richiesta di tale status per tre volte.

La norma, secondo le intenzioni del governo che ha presentato il disegno di legge, mira ad evitare che “stranieri senza diritto di soggiorno possano eludere le norme sull’immigrazione richiedendo pretestuosamente lo status di rifugiato anche in assenza di tale diritto”, e al contempo limitare il periodo di permanenza nelle strutture di accoglienza di stranieri senza valido permesso di soggiorno. (Jief/Dire) 10:05 10-05-23