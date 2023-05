Diversi esemplari di “Glaucus atlanticus”, come riportano diversi media, sono stati recentemente scoperti sulla costa spagnola. Lo Sportello dei Diritti: può essere mortale

I primi avvistamenti sono già avvenuti nel 2021. Per quanto speciale sia l’aspetto della lumaca di mare blu, dovresti mantenere le distanze dall’abitante del mare. Poiché il “drago blu” è un mollusco che può essere mortale. Il suo nome completo è glaucus atlanticus e si tratta di un animale pericoloso. Perché? Dal momento che si ciba di prede come meduse, con veleni cardiotossici, neurotossici e necrotizzanti, ha la possibilità di prelevare questi veleni e usarli come arma di difesa. Così potendo provocare anche la morte.

Ora il velenoso “drago blu” è stato avvistato al largo della costa mediterranea per la prima volta in 300 anni. Sebbene non siano noti casi simili di contatto con la lumaca di mare blu, il contatto con gli animali dovrebbe essere evitato se si dovesse trovare accidentalmente sulla riva. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non toccarlo. Se vi dovesse capitare accidentalmente di essere punti da uno dei suoi cerati, dovete evitare di usare l’aceto e il bendaggio.

L’unico rimedio è immergere le parti colpite dai tentacoli in acqua calda (almeno 50° C). Il veleno è termolabile e in questo modo le sue tossine verranno disattivate. Gli scienziati ritengono che gli esemplari attualmente trovati siano “un evento casuale”. Tuttavia, a causa del riscaldamento dei mari, “non c’è da stupirsi” se “presto verranno avvistati nuovi esemplari”. La notizia “dell’avvistamento è stato originariamente pubblicato da Bit Projects.de.

c.s. – Sportello dei Diritti