Messico: maggiore il rischio di eruzione vulcanica

Il Vulcano Popocaté in Messico sta mostrando diverse anomalie negli ultimi giorni, il livello di allerta da 3 è passato a 4. Il vulcano si trova al confine tra i due stati di Morelos e Puebla, e dista circa 70 chilometri da Città del Messico, la capitale. Da giorni escono colate di fumo e lava. Il Popocatepetl è riattivo dal 1994, ed è sempre sotto controllo, giacché vicino vi sono delle zone abitate.

Sabato scorso le attività dell’aeroporto erano state sospese per la grande quantità di cenere caduta sulle piste, e il governatore di Puebla, Sergio Salomón Céspedes, aveva deciso di sospendere le attività scolastiche in presenza in 40 comuni, per prevenire ed evitare possibili malattie respiratorie, per via della troppa cenere (fonte: ansa.it).

