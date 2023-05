Alluvione. Lutto Nazionale, a Montecitorio bandiere a mezz’asta

(DIRE) Roma, 24 Mag. – “Lutto nazionale per l’alluvione in Emilia-Romagna. Le bandiere di Montecitorio sono a mezz’asta oggi”. Così sulla pagina Facebook e Twitter della Camera dei Deputati.

Il Senato della Repubblica osserva il lutto nazionale per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna: oggi le bandiere italiana ed europea sono esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Madama.

“Un doveroso momento di riflessione che deve servire anche per continuare ad alimentare l’attenzione verso le popolazioni colpite dall’alluvione. Per questo, Regione Lombardia, nel giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale, ha deciso, con un’azione simbolica, di illuminare stasera la sede di Palazzo Pirelli con la scritta ‘Forza E-R'”. Lo comunica da Bruxelles, dove è impegnato per una missione istituzionale, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Solidarietà, è questa, più di ogni altra, la parola d’ordine per mantenere forte il sostegno comune verso chi, in Emilia-Romagna, è in forte difficoltà. E la decisione di ‘accendere’ questa sera Palazzo Pirelli va proprio in questa direzione”. (Vid/ Dire) 10:39 24-05-23 [FOTO DI REPERTORIO]