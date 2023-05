Playoff serie B: 1-0 la Reggina si ferma a Bolzano

La squadra altotesina va in semifinale contro il Bari

La squadra del Sudtirol si è qualificata ieri sera per le semifinali dei playoff di Serie B. Gli altotesini hanno avuto ragione, seppur di misura, della volenterosa Reggina per 1 a 0. La partita secca è stata giocata al Druso di Bolzano nel turno preliminare.

Il gol che ha regalato il secondo turno di playoff al Sudtirol è stato realizzato da Daniele Casiraghi al 44 minuto del secondo tempo regolamentare. Nonostante la Reggina abbia tirato di più in porta, abbia battuto più calci d’angolo ed abbia avuto un maggior possesso palla (seppure di misura %1% contro il 49%), il finale è stato amaro per il ragazzi di mister Filippo Inzaghi. Finisce a Bolzano una stagione comunque molto positiva per la squadra Amaranto.

Gli altoatesini di Mister Bisoli affronteranno il Bari, questa volta in 2 incontri, con andata Lunedì 29 Maggio in casa e ritorno il 2 Giugno in Puglia.

FMP