Reggio Calabria: in esposizione l’opera unica “Terra, il Viaggio della Vita” di Beniamino Minnella

di Katia Germanò – Beniamino Minnella, affermato artista internazionale, espone a Reggio Calabria l’opera unica “Terra, il Viaggio della Vita”.

Il quadro, nato in Oriente nel 1997, si potrà ammirare dal 20 al 22 Ottobre presso la Galleria Mediterranea, sita sulla Via Marina Alta.

E proprio Venerdì 20 alle ore 18.00 ci sarà l’inaugurazione a cui parteciperà la guida spirituale, il Ven. Ghesce Dorji Wangchuk, ospite del “Centro di Buddhismo Tibetano” di Reggio Calabria presieduto dalla prof.ssa Anna Stella Chirico.

“Questa mostra nasce dalla necessità di donare, in questo momento storico particolare in cui si avverte l’esigenza di tranquillità, pace, serenità, ma anche di colore e di luce, a coloro che ne sentono la necessità un momento di bellezza, un momento di benessere. In questo momento di oscurità, la bellezza ci può aiutare” queste alcune parole di Minnella sulla mostra.

Di seguito il video dell’intervista al maestro Beniamino Minnella dove parliamo della mostra, di cosa “muove” le sue opere, del suo rapporto con il mare, con i colori, con la vita.

L’intervista si trova anche sulla pagina Facebook e sulla pagina You Tube de ilMetropolitano.it.

Biografia

Beniamino Minnella, affermato artista internazionale, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e la Scuola Libera del Nudo.

Sue opere sono presenti al Museo Civico di Milano, in numerose gallerie e collezioni private in Italia e all’estero: USA, Finlandia, Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Canada, Cuba, Città del Vaticano.

Il suo nome e i suoi lavori figurano nell’antologia Maestri Italiani “Quelli che Contano”, curato da Ferdinando Anselmetti per la Marsilio. È presente nel volume “Aspetti dell’arte del ‘900 in Calabria”, Laruffa editore. Ha esposto con i maestri Ernesto Treccani, Aligi Sassu, Remo Brindisi ed altri alla “3a Biennale d’Arte Figurativa”.

Al Museo Civico di Milano, a cura dell’Assessorato alla Cultura, presenta “Voci Volti Colori”: serie di ritratti di Gianni Versace, Diego della Palma, Raffaele Degrada ed altri. Fonda a Milano I Mediterranei. È invitato ad esporre i suoi lavori alla “2a Mostra Internazionale” di Toronto, Canada.

Insieme a Guttuso, Tadini, Cascella, Pomodoro ed altri partecipa a Milano all’iniziativa “500 Opere per i Lavoratori”; poi alla “Mostra Artisti Contemporanei” Sala Viscontea del Castello Sforzesco; e alla “Mostra Internazionale” a Palazzo Sormani. È presente al “Taormina FilmFest” con una sua mostra personale al Palazzo Duchi di Santo Stefano. Partecipa alla collettiva “Artisti Contemporanei” insieme a Greco, Guttuso, Fiume, Filosa, Uguccione, Purificato ed altri alla galleria Il “Club dell’Arte e del Collezionismo“ di Novara. Suoi quadri vengono battuti all’asta da SOTHEBY’S di Londra nell’ambito della Mostra collettiva un “Fiore per la Vita”, alla Sala Lancisi di Roma e dalla Casa d’Asta Porro di Milano, riguardante parte della collezione artistica di Santo Versace.

Pubblica diversi libri con i suoi lavori in Italia e all’estero: Fuga nel Verde: I colori del silenzio; Panarea: quel che resta del Paradiso; Cuba 2006-2016 con prefazione di Santo Versace e del prof. Salvatore Berlingò Rettore dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Ha illustrato e disegnato la copertina di libri, tra cui quelli di Corrado Calabrò “ Deriva”, “Le Grazie di Olimpia” di Daniela Scuncia, “Cunti, Chianti e … Cosi i Nenti” di Rosa Gazzarra Siciliano; “Nuova Zelanda… sarà un paese vicino a Bologna” dello scrittore italo-neozelandese Vincent Moleta; l’antologia “PostPoesia” a cura di N. Minnella, V. De Simone, P. Blasone.

Attualmente lavora tra l’Italia e Cuba come rappresentante italiano nell’ambito del rapporto internazionale Arte e Cultura Made in Italy. A questo proposito, viene invitato a partecipare a una mostra-incontro alla Camera dei Deputati nella “Sala delle Colonne” per uno scambio artistico con Cuba, dove annovera diverse mostre personali: al “En Museo Historico” casa di Diego Velasquez e al “ En Museo Emilio Bagardi de Moreao”, entrambi a Santiago de Cuba.