Dal 12 Dicembre Blagica Slivoska a Reggio Calabria nell’Atelier Dedalo

Blagica Slivoska, artista macedone, realizzerà la sua mostra personale “Dove i Sogni Prendono Forma” presso l’Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo, sito in via Salvatore Quasimodo n. 5 (RC).

La mostra sarà inaugurata Martedì 12 Dicembre alle 19:00 e continuerà fino al 12 Gennaio con apertura Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle 17:00 alle 20:00.

La mostra “Dove i Sogni Prendono Forma” promette un’esperienza coinvolgente, invitando gli spettatori a esplorare il regno dell’immaginazione e dell’emozione, accuratamente plasmati su ogni tela. Ogni pennellata racconta una storia, invitando ad immergersi in un mondo in cui l’immaginazione non conosce limiti.

Certamente il piccolo, ma importantissimo traguardo artistico a Reggio, costituirà per l’artista un punto di partenza nel suo percorso.

Silvana Marrapodi