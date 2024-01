Oppenheimer miglior film ai Golden Globes

Oppenheimer ha vinto la statuetta come miglior film drammatico ai Golden Globes. Il suo regista, Christopher Nolan, è stato premiato per la migliore regia. Nella stessa categoria ha vinto come migliore serie “drammatica” Succession, che racconta le vicende di una potente famiglia a capo di un impero mediatico.

Tra le commedie non vince il film di Barbie, dato per favorito dagli esperti, ma Poor Things (Povere creature) film di Yorgos Lanthimos.

La serie The Bear, ambientato nella cucina di un ristorante di Chicago nell’Illinois, ha stravinto ai Golden Globes invece nella categoria commedia-musical.

Federica Romeo