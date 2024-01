Tutti i vincitori della 75 edizione degli Emmy Award

Ieri notte a Los Angeles si è tenuta la 75 edizione degli Emmy Award, il premio televisivo più importante del Paese. Il red carpet ha visto sfilare le star più amate del momento, da Jaremy Allen White fino a Selena Gomez, tra i tanti vip c’era anche la splendida Sabrina Impacciatore, ma per sua sfortuna non si è portata a casa l’ambito premio.

Gli emmy award avrebbe dovuto celebrarsi il 18 Settembre scorso, ma a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori (che ha congelato Hollywood per un paio di mesi) era stato posticipato. L’ultima volta che gli Emmy Award erano stati rimandati, fu quando avvenne la tragedia dell’11 Settembre 2001

La lista di tutti i premi

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Kieran Culkin, Succession

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Sarah Snook, Succession

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen, Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior serie comedy

The Bear

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Ayo Edebiri, The Bear

Miglior guest star (attore) in una serie drammatica

Nick Offerman, The Last of Us

Miglior guest star (attrice) in una serie drammatica

Storm Reid, The Last of Us

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Jesse Armstrong, Succession

Miglior regia in una serie drammatica

Mark Mylod, Succession

Miglior sceneggiatura in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior regia in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior miniserie

Beef – Lo Scontro

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Steven Yeun, Beef – Lo scontro

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Ali Wong, Beef – Lo scontro

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Paul Walter Hauser, Black Bird

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Nicey Nash-Betts, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior regia in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior reality competitivo

RuPaul’s Drag Race

Miglior conduttore di reality

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Miglior varietà sketch show

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior varietà talk show

The Daily Show With Trevor Noah

AO