Costarica. Sequestro record di cocaina, 5 tonnellate in container in mezzo ai fiori

Era diretto a Rotterdam in Olanda, il container sequestrato dall’autorità del Costarica, che trasportava ufficilamente dei fiori ma in realtà circa 5 tonnellate di cocaina. Un sequestro record per il piccolo stato Centroamericano. La droga era nascosta in 202 valige che contenevano 5048 panetti da circa un chilogrammo ciscuno. Il container con l’ingente carico di cocaina sarebbe stato sbarcato nel porto di Limon. Durante l’operazione dell’autorità portuale è stato arrestato un 46enne costaricano. Incalcolabile il valore economico che la cocaina “tagliata” avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali sulle piazze del mercato della droga al dettaglio.

