DL Rilancio. Conte: misure per 55 mld

Con il Decreto ‘Rilancio’ “parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, un lavoro incredibile”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del CdM durante la conferenza stampa ed insieme a parte dei ministri interessati. “Sapevamo che il Paese è in attesa. Ogni ora di lavoro pesava perchè sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo, ma non un minuto di più dello strettamente necessario”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul DL Rilancio. Il premier continua ancora:”Ora la parola al Parlamento, alla maggioranza ma spero anche all’opposizione con il cui contributo il testo può essere migliorato”, ed ancora: “Ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del CdM. “Ora dobbiamo attivare gli aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo pagato l’85 per cento della cassa ordinaria e quasi l’80 per cento del bonus per gli autonomi. In totale erogato misure per 4,6 mln di lavoratori”.

Sulla Cassa Integrazione in deroga “abbiamo avuto dei ritardi per una procedura di per se molto farraginosa. Prevede molti passaggi tra Inps regionali e Inps centrale. Ringrazio le regioni. Confidiamo di recuperare il tempo perduto. Abbiamo snellito questa procedura”. “Non si spenderà un soldo per le ristrutturazioni” antisismiche e energetiche. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Istituiamo un fondo di 40 milioni per strutture semiresidenziali per persone con disabilita’” ed ancora “Abbiamo un buono vacanze fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro”. Queste le dichiarazioni più rilevanti effettuate nella conferenza stampa di questa sera dal premier del governo giallorosso Giuseppe Conte.

