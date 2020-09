Costruzioni. Istat: a Luglio +3,5%, -1,1% su anno

(DIRE) Roma, 17 Set. – A Luglio 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registri su base mensile un aumento del 3,5%, confermando la tendenza positiva rilevata a maggio (+171,3%) e a giugno (+13,8%), dopo i forti cali di marzo e aprile. Nella media del trimestre maggio-luglio 2020, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni mostra una crescita del 39,3% rispetto al trimestre febbraio-aprile 2020, quest’ultimo influenzato negativamente dalla chiusura progressiva del settore delle costruzioni dovuta alle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi sono stati 23 come a luglio 2019) mostra una flessione dell’1,1%, mentre l’indice grezzo diminuisce dell’1,0%. Nella media dei primi sette mesi dell’anno, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario sia l’indice grezzo calano, rispettivamente, del 17,1% e del 17,0%. (Lum/ Dire) 11:33 17-09-20