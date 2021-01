Zuppa di rape e patate con gambero rosso

Ingredienti per 4 persone:

800g di cime di rapa

6 patate della Sila Igp

8 gamberi rossi freschi

900 ml di brodo vegetale

20cl di olio di oliva

sale e pepe qb.

Iniziamo pulendo le nostre cime di rapa e lavandole per bene sotto l’acqua corrente. Poi prendiamo una pentola capiente e riempiamola per metà di acqua e portiamo l’acqua ad ebollizione.

Saliamo l’acqua e caliamo le nostre cime di rapa facciamole cuocere per circa 25 minuti, passato questo tempo scolatele.

Nella stessa pentola mettiamo le patate che avevamo in precedenza pulito e lavato per bene sotto l’acqua corrente e tagliato a pezzetti piccoli.

Inseriamo anche le cime di rapa tagliate a pezzi piccoli e il brodo vegetale e lasciamo cuocere il tutto a fuoco medio per circa 20/25 minuti.

Passato questo tempo, proviamo una patata e se è cotta, la nostra zuppa è pronta, quindi aggiustiamo di sale e pepe.

Nel frattempo puliamo ed evisceriamo i gamberi rossi e prepariamo una tartar grossolana a coltello.

Dividiamo la nostra zuppa in 4 piatti di portata, mettiamo sopra un po’ di tartar e condiamo con un pò di pepe nero e un filo di olio d’oliva a crudo.

Ecco pronta la nostra zuppa tutta da gustare.

Chef Piero Cantore