Convegno in videoconferenza con diretta Facebook “Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi 2021”

La Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi per l’anno 2021 è stata indetta dal Ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, con A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila. A.I.D.O. Regionale Calabria ed il Centro Regionale Trapianti Calabria hanno organizzato per domenica 11 aprile 2021 alle ore 17:00 il convegno dal titolo “Giornata nazionale per la donazione ed il trapianto di organi 2021” in videoconferenza Zoom e Diretta Facebook.

E’ possibile seguire l’evento al link https://www.facebook.com/nicola.pavone.5.

I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente regionale di Aido Calabria. Dopo i saluti di Flavia Petrin presidente nazionale dell’ Aido interverranno Ines Maroni consigliere nazionale/regionale di Aido Calabria, i consiglieri del direttivo ed i presidenti delle Sezioni provinciali di Aido Calabria. Ancora una volta sarà dato ampio spazio al mondo della Scuola con gli interventi programmati di docenti e studenti delle Scuole secondarie. Relazionerà Pellegrino Mancini, direttore del Centro Regionale Trapianti, sul tema “Donazioni e trapianti in Calabria al tempo del Covid”.

La presidente di Aido Flavia Petrin ha evidenziato quanto segue “non possiamo nascondere la preoccupazione per un tasso di opposizione nelle terapie intensive sempre troppo alto e per l’aumento delle opposizioni alla donazione raccolte al rinnovo delle carte d’identità: dati odiosi che AIDO da sempre combatte promuovendo la cultura della donazione e il valore etico e sociale di quel semplice Sì in grado di salvare il bene più prezioso: quello della vita”. Ad avviso di Nicola Pavone “è necessario incrementare la diffusione capillare della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule in tutta la popolazione con la partecipazione attiva delle Scuole al fine di ridurre sensibilmente il numero delle opposizioni alla donazione”.

Nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia hanno trasmesso la diretta Facebook, Instagram e YouTube della Giornata Nazionale sui canali social di AIDO Nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che hanno aderito.

In questa Giornata le Amministrazioni Pubbliche assumono e sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Nicola Pavone

Presidente regionale Aido Calabria