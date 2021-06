“Claudia Conte Collection. Colleziona il tuo Coraggio” Testimonial d’eccezione Annalisa Minetti 

Debutto nella moda per Claudia Conte, attrice, scrittrice, ideatrice di Women in Cinema Award alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del cinema di Roma. La bella ed eclettica artista italiana ha scelto il Circolo Due Ponti Sporting Club come location per lo shooting Di presentazione di “Claudia Conte Collection. Colleziona il tuo Coraggio”, una linea di costumi da bagno che ricorda a tutte le donne di essere se stesse, di non mollare mai, di vivere seguendo il cuore. Non a caso la parola CUORE richiama al CORAGGIO, quella forza d’animo che ci viene quando facciamo le cose a cui davvero teniamo. Quella “forza segreta” che ci fa affrontare le paure e i pericoli.

Testimonial d’eccezione Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo, campionessa Paralimpica, Donna straordinaria e inarrestabile, vero esempio di coraggio. Insieme a loro Serena Izzo, manager di Best Color Make-up che ha sfoggiato insieme alle due artiste un bellissimo bikini coraggioso.

Nel mese di luglio a bordo piscina del Bellissimo Circolo sportivo romano ci sarà la sfilata dei costumi alla presenza di Claudia Conte, Annalisa Minetti e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Per poi proseguire il tour in diversi resort e stabilimenti balneari in Italia e all’estero.

Produzione Agenzia Amigo’ srl

Claudia Vincenzino Ph

Partner: AnGi Group, Emanuele Zocco

Stella D’orlando Jewels

Impaginazione grafica: Massimo Macaluso