Investitori preoccupati, Elon Musk: “I don’t want to be CEO of anything”

10:24 – L’eccentrico miliardario di Tesla, Elon Musk, afferma che desidererebbe non essere CEO della società automobilistica più preziosa al Mondo. Il ricco imprenditore preferirebbe dedicarsi al design e all’ingegneria, piuttosto che essere a capo di Tesla, infatti non possiede un ufficio stampa e usa Twitter per i propri comunicati ufficiali. Alcuni utenti ansiosi dell’uscita del nuovo libro sul CEO di Tesla, hanno proposto Musk come CEO di Apple, ma l’imprenditore ha risposto: “I don’t want to be CEO of anything“, sollevando così molte discussioni sui social network. La personalità di Elon Musk preoccupa gli investitori, che non possono tuttavia negare l’innovativa costante rivoluzione della sua mente. Musk sembra “imprigionato” nella figura di CEO delle aziende che ha costruito, Tesla, fiore all’occhiello, seguita da Space X, che ha ottenuto un contratto con la NASA, e The Boring Company, basata sulla tecnologia del tunneling. Elon Musk si pone in realtà come innovatore, rivoluzionario, ideatore, ma il passaggio a CEO è ben diverso e le responsabilità sono di gran lunga più ampie e laboriose. La ricchezza e la responsabilità che da essa ne deriva, sembrano “incastrare” Elon Musk in un ruolo che non gli si addice. (cit. BBC)

