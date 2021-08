Rossoneri su Bakayoko per il centrocampo e Pellegri per l’attacco

(DIRE) Roma, 20 Ago. – Alessandro Florenzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo aver sostenuto le visite mediche alla clinica di Milano ‘La Madonnina’, l’esterno azzurro ha ottenuto l’idoneità sportiva e firmato il contratto che lo legherà per un anno alla società di via Aldo Rossi. Il club rossonero ha trovato l’intesa con la Roma sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Decisivo anche l’intervento del giocatore, che ha rinunciato allo stipendio di agosto. Florenzi, 30 anni, fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe esordire con il Diavolo nella prima giornata di campionato di serie A, in programma lunedì sera a Genova contro la Sampdoria. Per lui pronta la maglia numero 25. Intanto in casa rossonera si pensa a rinforzare anche il centrocampo e l’attacco. In mediana il nome più caldo è quello del francese di origini ivoriane del Chelsea Tiémoué Bakayoko, che ha già vestito la maglia del Milan nella stagione 2018-2019, mentre per il reparto offensivo il nome nuovo è quello di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 in forza al Monaco. (Fde/ Dire) 20:25 20-08-21