Francesca Tiziana Russo è Miss Eleganza Calabria 2021

Siamo in compagnia di Francesca Tiziana Russo, 19 anni studentessa dell’Università Cattolica a Milano nella Facoltà di Economia e Management dei beni culturali e dello spettacolo, Miss Eleganza Calabria 2021. Francesca rappresenterà la Calabria alle finali di Miss Italia che quest’anno si terranno tra Novembre e Dicembre. Domani sarai di scena anche a Cosenza per la finalissima regionale.

Come sei arrivata a questo traguardo?

Questo percorso è iniziato un anno fa quando sono stata nominata Miss Calabria, ma dal momento che l’anno scorso la finale è stata ristretta a causa del covid-19 ed è stata assegnata solo la fascia di Miss Italia, quest’anno mi è stata data la possibilità di ripartecipare alle finali regionali in cui ho vinto il titolo di Miss Eleganza Calabria e non vedo l’ora quindi di rappresentare la mia terra alle prefinali nazionali.

Se ti dovessi descrivere con degli aggettivi?

Sicuramente sincera e soprattutto fortunata perché ho avuto da sempre degli amici e una famiglia fantastica che mi hanno appoggiato in tutto e per tutto. In tutte le esperienze mi sono sempre stati accanto quando ne avevo bisogno.

Rispetto all’amicizia secondo te in un concorso si può ritrovare oppure tra le ragazze prevale la competizione?

Durante questo percorso ho incontrato delle persone con cui mi sto trovando benissimo e sono contenta anche delle loro vittorie. Alcune di questa ragazze verranno con me in finale e non vedo l’ora di condividere questa magnifica esperienza anche con loro.

Francesca hai una Miss Italia alla quale ti ispiri?

A me piace molto Anna Valle per il suo modo di rappresentare la donna, per la sua semplicità e spontaneità e per la sua bellezza non solo esteriore, ma anche interiore.

Nel mondo dello spettacolo tu cosa vorresti fare se riuscissi a entrarci, il cinema, il teatro, la moda?

Io sto scoprendo questo mondo a mano a mano a piccoli passi tutto ciò che hai detto mi interessa. Vorrei scoprire quello che può offrirmi e mi piacerebbe intraprendere questa strada dello spettacolo e vedere cosa mi riserverà. Sarà una cosa che scoprirò giorno dopo giorno. Vorrei far combaciare il mio futuro lavoro con quello che sto intraprendendo adesso.

Quali sono per te i valori importanti della vita?

Uno fondamentale è la famiglia per me è qualcosa senza la quale non potrei vivere. E’ stata proprio mia mamma a iscrivermi al concorso e ad aiutarmi a vincere la mia timidezza. Avere qualcuno che con amore ti sostiene nei periodi di ombra è fondamentale.

Perché ti dovrebbero votare per diventare Miss Italia?

E’ sicuramente un sogno, sarebbe una rivincita nei confronti di me stessa. Significherebbe dire a me stessa ce la farai. Bene allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo e grazie per la piacevole chiacchierata. Grazie mille a voi per l’opportunità!