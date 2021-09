Isole Canarie, eruzione La Palma: lava raggiunge Oceano Atlantico, rischi per la salute

10:43 – Il vulcano di La Palma continua la sua eruzione da ormai quasi 10 giorni, distruggendo edifici e raccolto. Ieri notte, Martedì 28 Settembre 2021, la lava ha raggiunto l’Oceano Atlantico, un evento già previsto nell’articolo precedente. Pennacchi di fumo, esplosioni e gas tossici si sono alzati dall’incontro tra lava incandescente e acqua, l’Istituto vulcanico delle Isole Canarie (Involcan) sul suo account Twitter scrive al riguardo: “The lava flow has already crossed the Carretera de la Costa” (“La colata lavica ha già attraversato la Carretera de la Costa“). Il conteggio delle case distrutte è salito a 600, mentre sono stati inghiottiti 21 km di strada e 258 ettari agricoli. La rapida evacuazione dell’isola ha permesso la salvezza di oltre 6.000 persone, senza aver alcuna vittima o ferito. Le autorità hanno già disposto i primi aiuti economici per le famiglie evaquate, alla fine dell’emergenza verranno distribuiti anche i successivi. (cit. AL-JAZEERA)

SM