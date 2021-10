Myriam Melluso Miss Italia Social ed i suoi nuovi “progetti” …

Siamo in compagnia di Myriam Melluso, Miss Italia Social in carica e Miss Eleganza 2019. La bella e intraprendente miss ha raccontato hai nostri microfoni la sua esperienza al concorso di Miss Italia, dove giungendo lì con la fascia di Miss Eleganza Calabria, ha vinto ben 2 titoli nazionali. Uno di questi, le ha portato grandi successi sul lavoro, il riconoscimento di Miss Italia Social, che le ha permesso e le permette tuttora di lavorare anche nel mondo del marketing. La Melluso studentessa in Economia aziendale, dice di non fermarsi mai, si “forma” continuamente, infatti ha anche seguito un corso in Digital Marketing. E’ attualmente impegnata in un’iniziativa molto importante che si svolgerà prossimamente nelle scuole e insieme ad altri giovani talenti, ha gettato le basi per un nuovo progetto dal nome “Aulico”. Il motto di Myriam Melluso è “Formarsi e non fermarsi”. Se vuoi saperne di più segui la mia intervista video …