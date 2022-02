Questo fine settimana a Roma arriva Quattrozampeinfiera: sport, musica e tanto divertimento 

La Capitale (5 e 6 Marzo) ospita la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia

Informazione e formazione, incontro con le aziende, happy hour, picnic, musica e sfilate con propri amici fedeli in totale sicurezza www.quattrozampeinfiera.it Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi.

Chi ha un amico a quattro zampe può preparare la valigia e godersi un bel weekend a Roma, il 5 e 6 Marzo. Sarà la capitale questo fine settimana ad ospitare Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Il tutto si svolgerà alla Fiera di Roma con i suoi ampi spazi espositivi per tornare alla normalità. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dai giochi di attivazione mentale alle sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento. Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

I visitatori potranno inoltre vivere “Un giorno da Eroi” nelle aree targate Trainer, mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area macerie o le abilità natatorie nella piscina indoor allestita per l’occasione un momento che vuole in realtà raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti. È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.