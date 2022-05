L’Amnesty International e Human Rights Watch, in un documento ha accusato le forze di sicurezza del Tigray, per crimini e violenze contro il popolo. Le forze dell’Ordine dell’Etiopia, hanno sempre cercato di nascondere queste atrocità. Il Rapporto, mostra come le forze armate, abbiano cacciato migliaia di civili tigrini, dalle loro case. Utilizzando minacce, violenze sessuali, saccheggi, atti a dir poco disumani.

AO