Abu Dhabi: nuovo piano per ridurre i consumi

Sono quasi 30 gli Edifici Governativi di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, che saranno restaurati nel tentativo di diminuire il consumo di energia e acqua. La notizia arriva dal quotidiano Emiritiano “The National“.

I palazzi che saranno restaurati saranno le sedi del Dipartimento della salute e il Dipartimento dell’istruzione. Diventeranno più efficienti dal punto di vista energetico, il tutto è programmato per ridurre l’inquinamento e per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni. (foto di repertorio)

AO