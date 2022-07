Nello Stato del Marocco cresce il movimento di protesta contro il Primo Ministro Aziz Akhannouch. Sui social è virale l’hashtag #degage_akhannouch, che richiede le dimissioni immediate del Premier.

I cittadini sono stanchi e arrabbiati per via dei costi esorbitanti di gasolio e benzina, ma non solo, pure cibo e beni primari hanno raggiunto cifre eccessive.

I Prezzi dei carburanti hanno raggiunto rispettivamente i 16 e 17 dirham (1 euro e 60/70 circa) (Fonte: Ansa.it).

AO