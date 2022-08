Kenya: continuano le elezioni

I cittadini dello Stato del Kenya, e da ieri che si sono recati alle urne per le elezioni presidenziali, potrebbe essere una vittoria all’ultimo voto, quindi probabilmente sarà necessario il ballottaggio.

Quando i voti scrutinati erano poco meno di un terzo (quasi 4 milioni) dei 12 milioni e 65 mila voti espressi, Raila Odinga sopravanzava William Ruto solo di 5.000 mila voti in un minimo sorpasso rispetto a una delle varie rilevazioni pubblicate in tempo reale dalla Commissione elettorale indipendente “Iecb” e diffuse da media.

Sono percentuali che vanno sotto il 50% che non permetterebbero né al vicepresidente Ruto, né al leader dell’opposizione Odinga di superare la quota del 50+1 che, insieme al 25% da raggiungere in almeno 24 contee su 47, permetterebbe a uno dei due di essere proclamato presidente. Al momento non si conosce la data dell’annuncio dei risultati finali.

Lo scorso Lunedì, il Presidente della commissione elettorale indipendente Iebc, Wafula Chebukati, ha detto: “Abbiamo sette giorni, ma non dovremo aspettare tutto questo tempo”. Mentre in una conferenza stampa di ieri notte, ha comunicato: “Chiediamo pazienza ai kenioti mentre intraprendiamo questo rigoroso esercizio e ci sforziamo di completarlo il prima possibile” (Fonte: Ansa.it).

AO