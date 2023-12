Cambio auto, cambio assicurazione? Guida ai trasferimenti aggiornamenti di polizza

Il momento in cui si decide di cambiare auto è spesso un momento emozionante, segnato dalla prospettiva di nuove avventure sulla strada con un veicolo che si adatta meglio alle esigenze del momento o magari proprio del modello che sogniamo da sempre. Tuttavia, insieme al piacere del nuovo acquisto, sorge una domanda cruciale: come bisogna comportarsi con l’assicurazione?

Il cambio del veicolo, è bene specificarlo, implica la necessità di emettere un nuovo contratto assicurativo, pur mantenendo l’attestato di rischio e la classe di merito acquisiti con la precedente vettura. Per tutte queste ragioni è fondamentale sapere come comportarsi e quale procedura seguire. La sostituzione della polizza, innanzitutto, può essere effettuata solo se occorrono determinate condizioni, tra cui:

Il proprietario, del nuovo e del vecchio veicolo, deve essere sempre la stessa persona;

Il veicolo deve essere della medesima tipologia (non è possibile sostituire la polizza moto con quella auto, ad esempio);

Il vecchio veicolo deve essere venduto, ceduto in conto vendita, rottamato o esportato all’estero.

Qualora queste condizioni sussistano è possibile procedere con la sostituzione della polizza, ma l’automobilista dovrà fornire alla propria compagnia assicurativa alcuni documenti chiave, tra cui:

Certificato di assicurazione e carta verde del vecchio veicolo assicurato;

Atto di alienazione (per provare l’avvenuta rottamazione, vendita, esportazione all’estero, ecc.);

Libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare.

Dopo aver ricevuto questa documentazione, la compagnia procederà a emettere il nuovo contratto assicurativo, ricalcolando il premio in base alle caratteristiche della nuova auto: questa operazione può comportare un rimborso (del premio non goduto, al netto delle tasse) o una richiesta di integrazione della tariffa RC Auto già corrisposta. Il nuovo contratto manterrà, naturalmente, la stessa scadenza dell’originale.

Queste procedure, oggi, sono molto semplici e veloci: le assicurazioni online, come ad esempio Allianz Direct, consentono di ottenere un preventivo in pochi minuti, semplicemente accedendo al portale e inserendo basilari informazioni sul mezzo e il suo proprietario. La scelta della compagnia assicurativa, ovviamente, è fondamentale: rivolgersi a compagnie come Allianz Direct, che vantano una lunga esperienza nel settore e fanno di trasparenza, orientamento al cliente, e gestione semplificata e rapida delle procedure il loro cavallo di battaglia, significa scegliere di viaggiare davvero sicuri durante tutto l’anno di copertura.

Sebbene oggi il panorama assicurativo sia ampio e variegato, pensiamo solo all’avvento di tante compagnie online giovani ma già premiate dai contraenti, come Prima Assicurazioni, Verti o ConTe.it, i parametri che dovrebbero guidare la scelta della compagnia sono diversi e non si dovrebbe solo scegliere la tariffa più bassa, ma analizzare quale compagnia sia davvero in grado di soddisfare le singole esigenze.

Affrontare il cambio auto, dunque, implica non solo la scelta e l’acquisto di un nuovo veicolo, ma anche la gestione della polizza assicurativa: fondamentale, in questi casi, fornire alla compagnia assicurativa la documentazione richiesta e mantenere una copertura adeguata al nuovo veicolo onde evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti.