Infrastrutture. Aperto alle auto nuovo tratto Santo Stefano di Camastra-Gela

L’Itinerario nord-sud in Sicilia

(DIRE) Palermo, 30 Lug. – Aperto al traffico un nuovo tratto di strada nell’ambito del lotto B4a dell’itinerario Nord-Sud Santo Stefano di Camastra-Gela, in Sicilia. Il nuovo lotto, di lunghezza pari a un chilometro, e’ in continuita’ verso sud al lotto B4b, il tratto di nuova statale di lunghezza pari a 6,7 chilometri aperto alla circolazione lo scorso 25 giugno. Anche per il nuovo tratto e’ stata adeguata la sezione stradale all’ampiezza di 9,5 metri, come previsto dalle attuali norme per le strade di categoria C2, “migliorando – spiega Anas – l’andamento plano-altimetrico del tracciato, con l’eliminazione delle curve a raggio ridotto e dei tornanti che caratterizzavano la sede stradale storica”. Due le gallerie presenti lungo il tracciato: Campanito I, di 130 metri, e Campanito II, di 81 metri. (Com/Sac/Dire) 16:15 30-07-20