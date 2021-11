Twitter, Elon Musk: 58% dei votanti chiede vendita azioni, ma Tesla Inc. non accetta

20:17 – La maggioranza dei votanti, il 58%, ha votato a favore della petizione che Elon Musk aveva avviato due giorni fa sul vendere o meno il 10% delle azioni Tesla in suo possesso. La quota è valutata attorno ai 21 miliardi di dollari sulla base di 170,5 milioni di azioni Tesla in possesso del miliardario. La società Tesla Inc. ha comunque rifiutato di accettare la vendita delle azioni da parte di Elon Musk. Non è la prima volta che il miliardario cambia le sorti della sua azienda con un tweet, come si legge nell’articolo precedente, dimostrando quanto siano importanti i social al giorno d’oggi. Per via della sua eccentricità, nel 2018, scrive AL-JAZEERA, Elon Musk “ha accettato di ottenere l’approvazione da un avvocato di Tesla prima di comunicare informazioni materiali agli investitori come parte di un accordo con le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi“. Secondo gli esperti, la vendita del 10% delle azioni Tesla in possesso di Elon Musk non avrebbe un effetto importante sull’andamento generale del mercato dell’azienda, dunque non sono necessariamente un segnale negativo. La particolarità dell’evento è la scelta del miliardario di chiedere il consenso dei propri follower su internet prima di vendere o meno le azioni. (cit. AL-JAZEERA)

SM