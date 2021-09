California, Sequoia National Park: incendi minacciano General Sherman

10:47 – Da una settimana i Vigili del Fuoco stanno lottando per contenere gli incendi divampati in California, descritti in precedenza, che hanno raggiunto il Sequoia National Park, a sud della Sierra Nevada. Le autorità temono che le fiamme possano raggiungere la Giant Forest, in cui vivono, afferma BBC, “circa 2.000 sequoie, tra cui il General Sherman di 83 m, l’albero più grande per volume sulla Terra, di circa 2.500 anni“. La Giant Forest ospita le Sequoiadendron giganteum, gli alberi più grandi del Mondo per volume ed è contenuta all’interno del Sequoia National Park in California. Le autorità hanno così deciso di compiere un disperato tentativo di preservare gli alberi dalle fiamme coprendo i tronchi con alluminio ignifugo. Nel frattempo più di 350 Vigili del Fuoco sia da terra che dall’aria, grazie ad elicotteri e aerei, sono stati mobilitati per tentare di limitare l’avanzata delle fiamme verso la foresta. Il Sequoia National Park è una foresta molto importante sia per le persone che per il Pianeta e la sua distruzione potrebbe avere gravi effetti sul clima globale. Crescono i timori della popolazione, nonostante gli esperti affermino che gli alberi di sequoia si sono evoluti per resistere alle fiamme più intense. (cit. BBC)

SM